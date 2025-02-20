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Рудаков: «Про Думбия говорили: «Зачем предлагаешь игрока уровня второй лиги?!» «Локомотив» отказался»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» Андрей Рудаков рассказал, как форвард Сейду Думбия перешел в ЦСКА.

«Я знаком с агентами Думбия Жан-Бернаром Бейтризоном и Кристофом Пайотом. В Швейцарии Думбия нечасто выходил в основном составе, но когда появлялся на поле, то два-три гола забивал. В России я его предложил нескольким клубам. В ЦСКА в том числе. Тогда Витя Панченко был спортивным директором клуба. Первая его реакция была: «Он мало играет в «Янг Бойз». С этого началась заинтересованность ЦСКА по Думбия.

Некоторые клубы отказались. Даже говорили: «Зачем предлагаешь игрока уровня второй лиги?!» «Локомотив» отказался. Еще «Рубин» работал по Сейду. На российском рынке долго принимают решения, а за это время ценник меняется. ЦСКА же лучше всех сработал и убедил Думбия. Для него в Швейцарии не было преград: он мог пройти двух-трех защитников и забить. Уровень швейцарского футбола изменился. Прошли те годы, когда Швейцария играть не умела», — цитирует Legalbet Рудакова.

Источник: Legalbet
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Сейду Думбия
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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