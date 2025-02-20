Рудаков: «Про Думбия говорили: «Зачем предлагаешь игрока уровня второй лиги?!» «Локомотив» отказался»

Бывший игрок «Спартака» и «Торпедо» Андрей Рудаков рассказал, как форвард Сейду Думбия перешел в ЦСКА.

«Я знаком с агентами Думбия Жан-Бернаром Бейтризоном и Кристофом Пайотом. В Швейцарии Думбия нечасто выходил в основном составе, но когда появлялся на поле, то два-три гола забивал. В России я его предложил нескольким клубам. В ЦСКА в том числе. Тогда Витя Панченко был спортивным директором клуба. Первая его реакция была: «Он мало играет в «Янг Бойз». С этого началась заинтересованность ЦСКА по Думбия.

Некоторые клубы отказались. Даже говорили: «Зачем предлагаешь игрока уровня второй лиги?!» «Локомотив» отказался. Еще «Рубин» работал по Сейду. На российском рынке долго принимают решения, а за это время ценник меняется. ЦСКА же лучше всех сработал и убедил Думбия. Для него в Швейцарии не было преград: он мог пройти двух-трех защитников и забить. Уровень швейцарского футбола изменился. Прошли те годы, когда Швейцария играть не умела», — цитирует Legalbet Рудакова.