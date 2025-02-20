Агент Арсе: «Слышал про интерес со стороны «Локомотива»

Агент Мигель Гареппе, представляющий интересы форварда «ЛДУ Кито» Алекса Арсе, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.

«Да, на самом деле я слышал про интерес к Арсе со стороны «Локомотива», но не знаю о каких-либо текущих переговорах. Трансфер мог бы быть интересным. Однако сейчас Арсе — главный нападающий своей команды. У него все хорошо там», — цитирует Legalbet Гареппе.

Арсе сыграл 120 матчей в профессиональной карьере, в которых забил 73 гола и сделал 9 голевых передач.