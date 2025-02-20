Агент Арсе: «Слышал про интерес со стороны «Локомотива»
Агент Мигель Гареппе, представляющий интересы форварда «ЛДУ Кито» Алекса Арсе, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к игроку.
«Да, на самом деле я слышал про интерес к Арсе со стороны «Локомотива», но не знаю о каких-либо текущих переговорах. Трансфер мог бы быть интересным. Однако сейчас Арсе — главный нападающий своей команды. У него все хорошо там», — цитирует Legalbet Гареппе.
Арсе сыграл 120 матчей в профессиональной карьере, в которых забил 73 гола и сделал 9 голевых передач.
Источник: Legalbet
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|6
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|2
|16-7
|19
|
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|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
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|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|9
|4
|0
|5
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|
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|
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|9
|3
|2
|4
|14-12
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|
9
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|5
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|
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|
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|9
|
12
|Ростов
|9
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|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
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|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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