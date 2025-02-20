Филимонов: «В РПЛ нужно возвращаться на систему «весна-осень»
Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов считает, что РПЛ стоит вернуться на систему «весна-осень».
«Конечно, нужно возвращаться на систему «весна-осень». Все успехи были связаны с этой системой. По большому счету все клубы бюджетные, а бюджет формируется в начале года. Этот круг с зимы до зимы позволял клубам формировать стабильный бюджет. Руководство, люди, которые выделяли средства, знали, куда потратятся деньги. Здесь ситуация другая. Даются деньги на календарный год, а команда играет только полгода, до июня.
Потом может все поменяться: команда поднимется, опустится. Может тренерский штаб, руководство поменяться. Может произойти очень много изменений. Где деньги? Их нужно доставать, брать, находить. С этой точки зрения страдают маленькие клубы и по большому счету выживают. Не развиваются, а существуют, сводят концы с концами», — цитирует Legalbet Филимонова.
РПЛ отказалась от системы «весна-осень» в 2011 году. Сейчас чемпионат страны начинается летом и заканчивается весной.
