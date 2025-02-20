20 февраля 2025, 03:15

Филимонов: «В РПЛ нужно возвращаться на систему «весна-осень»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов считает, что РПЛ стоит вернуться на систему «весна-осень».

«Конечно, нужно возвращаться на систему «весна-осень». Все успехи были связаны с этой системой. По большому счету все клубы бюджетные, а бюджет формируется в начале года. Этот круг с зимы до зимы позволял клубам формировать стабильный бюджет. Руководство, люди, которые выделяли средства, знали, куда потратятся деньги. Здесь ситуация другая. Даются деньги на календарный год, а команда играет только полгода, до июня.

Потом может все поменяться: команда поднимется, опустится. Может тренерский штаб, руководство поменяться. Может произойти очень много изменений. Где деньги? Их нужно доставать, брать, находить. С этой точки зрения страдают маленькие клубы и по большому счету выживают. Не развиваются, а существуют, сводят концы с концами», — цитирует Legalbet Филимонова.

РПЛ отказалась от системы «весна-осень» в 2011 году. Сейчас чемпионат страны начинается летом и заканчивается весной.

Источник: Legalbet
«Рубин» разгромил «Локо», гол Дзюбы, «Пари НН» обыграл «Крылья»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Арсенал»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Спартак», победы «Краснодара» и «Динамо»: видео голов
«Спартак» Кс — «Чайка»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Черноморец»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Родина»: ФНЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург»: видео
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
  • Бустег

    пауза в 1,5 месяца летом это дичайший бред.нафиг нужен футбол на снегу?

    27.02.2025

  • frunt 2

    Федун как раз против был.А идеологом перехода был миллер из зпрф.

    20.02.2025

  • наталья Иванова

    Федун с Гинером грозились сыграть как минимум в финале ЛЧ

    20.02.2025

  • Трулятрам

    А зачем тогда уходили от той системы?)))

    20.02.2025

  • Устами Филимонова глаголет истина.

    20.02.2025

  • spartsmen

    Чтобы величайшие манагеры признали свою ошибку? Да не дождётесь.

    20.02.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 21 14 4 3 42-16 46
    2
    		 Зенит 21 13 6 2 38-14 45
    3
    		 Локомотив 21 11 8 2 43-29 41
    4
    		 Балтика 21 10 9 2 26-9 39
    5
    		 ЦСКА 21 11 3 7 31-23 36
    6
    		 Спартак 21 10 5 6 33-30 35
    7
    		 Динамо 21 8 6 7 36-27 30
    8
    		 Рубин 21 8 5 8 22-25 29
    9
    		 Ахмат 21 7 6 8 26-28 27
    10
    		 Акрон 21 5 7 9 26-33 22
    11
    		 Ростов 21 5 7 9 17-24 22
    12
    		 Динамо Мх 21 5 6 10 11-24 21
    13
    		 Пари НН 21 6 2 13 18-31 20
    14
    		 Кр. Советов 21 5 5 11 22-40 20
    15
    		 Оренбург 21 4 6 11 21-31 18
    16
    		 Сочи 21 2 3 16 20-48 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.03 13:45 Ахмат – Ростов - : -
    21.03 16:00 ЦСКА – Динамо Мх - : -
    21.03 18:15 Краснодар – Пари НН - : -
    21.03 20:30 Балтика – Сочи - : -
    22.03 13:45 Оренбург – Спартак - : -
    22.03 16:00 Динамо – Зенит - : -
    22.03 16:30 Кр. Советов – Рубин - : -
    22.03 19:00 Локомотив – Акрон - : -
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 12
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 19 1 2
    Виктор Мелехин
    Виктор Мелехин

    Ростов

    		 20 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 19 1 7
