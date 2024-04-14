Андрей Мостовой заявил, что не был удивлен игрой «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой сказал, что «Краснодар» (2:1) его не удивил в матче 24-го тура РПЛ.

«Удивил ли «Краснодар»? Нет», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

«Зенит» за 23 матча набрал 47 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.