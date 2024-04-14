Ещенко — о перспективах «Спартака»: «Можно рассчитывать только на третье место и Кубок»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением с «СЭ» о перспективах красно-белых в заключительной части сезона.

«Если возьмем Кубок, то хотя бы будет какая-то отдушина. Понятно, что хотелось бы выиграть чемпионат, но сейчас остается рассчитывать только на третье место и Кубок. Будем надеяться на это», — сказал Ещенко «СЭ».

После 24-го тура «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ и продолжает борьбу за FONBET Кубок России.

(Александр Абустин)