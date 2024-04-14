Матч 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет без использования ВАР

Игра 24-го тура РПЛ «Оренбург» — «Пари НН» пройдет без использования ВАР, сообщает сайт РФС.

Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области.

Встреча пройдет 14 апреля в Оренбурге. Начало — в 12.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов. Видеоассистентом судьи должен был стать Евгений Кукуляк, а его помощницей — Вера Опейкина.

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 22 матчах. «Оренбург» идет 12-м с 23 очками.