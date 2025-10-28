Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал попытку похищения в Санкт-Петербурге.

— Вчера общественность взбудоражила новость об инциденте 23 октября. Вы можете рассказать, как все это происходило?

— Сейчас, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идет следствие, и я не имею возможности раскрывать все. Но произошло все поздно вечером. Все очень быстро происходило. Особо не успел понять, что происходит. Только потом пришло какое-то осознание, что все довольно серьезно. Я себя нормально, вроде бы, повел — не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра, и потом уже началось все, что начало происходить.

— Сильно переживали после случившегося? Как это событие повлияло на ваш тренировочный процесс?

— Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. В ночь после этого инцидента мы с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Даже близкие не знали об этом. Только потом утром связался с нашими людьми по безопасности из клуба, и начался весь этот процесс.

— Все поразились вашему спокойствию при общении с журналистами после матча с «Динамо». Как вас поддерживали партнеры и тренерский штаб?

— Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера. Утром очень много звонков и СМС начал получать. Телеканалы звонили, хотели узнать. Но решил сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал сам отмашку — что скажет клуб, как действовать. Вчера получил очень много поддержки со стороны ребят и людей извне. До этого дня вообще никто ничего не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошел.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Позднее, 25 октября, злоумышленники на том же месте похитили другого человека — зятя депутата Государственной думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня.

27 октября Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена Селегеня и попытке похищения Мостового — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Судья Наталья Рябова заявила, что срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца.