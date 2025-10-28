Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал попытку похищения в Санкт-Петербурге.
— Вчера общественность взбудоражила новость об инциденте 23 октября. Вы можете рассказать, как все это происходило?
— Сейчас, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идет следствие, и я не имею возможности раскрывать все. Но произошло все поздно вечером. Все очень быстро происходило. Особо не успел понять, что происходит. Только потом пришло какое-то осознание, что все довольно серьезно. Я себя нормально, вроде бы, повел — не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра, и потом уже началось все, что начало происходить.
— Сильно переживали после случившегося? Как это событие повлияло на ваш тренировочный процесс?
— Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. В ночь после этого инцидента мы с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Даже близкие не знали об этом. Только потом утром связался с нашими людьми по безопасности из клуба, и начался весь этот процесс.
— Все поразились вашему спокойствию при общении с журналистами после матча с «Динамо». Как вас поддерживали партнеры и тренерский штаб?
— Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера. Утром очень много звонков и СМС начал получать. Телеканалы звонили, хотели узнать. Но решил сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал сам отмашку — что скажет клуб, как действовать. Вчера получил очень много поддержки со стороны ребят и людей извне. До этого дня вообще никто ничего не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошел.
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
Позднее, 25 октября, злоумышленники на том же месте похитили другого человека — зятя депутата Государственной думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня.
27 октября Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена Селегеня и попытке похищения Мостового — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Судья Наталья Рябова заявила, что срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0