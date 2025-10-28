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28 октября 2025, 15:15

Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал попытку похищения в Санкт-Петербурге.

— Вчера общественность взбудоражила новость об инциденте 23 октября. Вы можете рассказать, как все это происходило?

— Сейчас, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идет следствие, и я не имею возможности раскрывать все. Но произошло все поздно вечером. Все очень быстро происходило. Особо не успел понять, что происходит. Только потом пришло какое-то осознание, что все довольно серьезно. Я себя нормально, вроде бы, повел — не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра, и потом уже началось все, что начало происходить.

— Сильно переживали после случившегося? Как это событие повлияло на ваш тренировочный процесс?

— Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. В ночь после этого инцидента мы с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Даже близкие не знали об этом. Только потом утром связался с нашими людьми по безопасности из клуба, и начался весь этот процесс.

— Все поразились вашему спокойствию при общении с журналистами после матча с «Динамо». Как вас поддерживали партнеры и тренерский штаб?

— Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера. Утром очень много звонков и СМС начал получать. Телеканалы звонили, хотели узнать. Но решил сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал сам отмашку — что скажет клуб, как действовать. Вчера получил очень много поддержки со стороны ребят и людей извне. До этого дня вообще никто ничего не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошел.

Андрей Мостовой.Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Позднее, 25 октября, злоумышленники на том же месте похитили другого человека — зятя депутата Государственной думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня.

27 октября Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена Селегеня и попытке похищения Мостового — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Судья Наталья Рябова заявила, что срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца.

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Андрей Мостовой
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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