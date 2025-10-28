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28 октября 2025, 15:25

Хавбек «Сочи» Сааведра о победе над «Ахматом»: «Команда выдержала, проявила характер»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 13-м туре чемпионата России.

«Это была очень тяжелая игра. Здесь, на этом стадионе, всегда непросто играть — «Ахмат» дома выступает очень уверенно, и мы понимали, что нас ждет непростое испытание. Мы старались искать свои шансы, в том числе на контратаках, и нам удалось реализовать свои моменты и забить важные голы. Нужно отметить и соперника — при определенном стечении обстоятельств они могли сравнять счет. Поэтому победа далась действительно нелегко.

Очень важно было забить первым. Мы отрабатывали подобные розыгрыши и варианты стандартов на тренировках, и приятно, что получилось реализовать задуманное. Удалось выиграть борьбу и направить мяч в сетку — это стало важным моментом матча.

В концовке встреча получилась особенно напряженной. «Ахмат» усилил игру заменами, добавил мощи впереди, активно использовал подачи и прострелы, делая ставку на высокорослых игроков. Игрок, вышедший на замену, забил оба гола, и нам пришлось очень непросто. Но команда выдержала, проявила характер и довела матч до победы.

Хочется поблагодарить всех ребят за самоотдачу и отметить игру соперника — это была действительно боевая встреча. Такие победы придают уверенность и помогают двигаться дальше. Мы продолжим работать, чтобы радовать наших болельщиков новыми результатами», — приводит слова Сааведры пресс-служба сочинцев.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.

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Эндри Сааведра
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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