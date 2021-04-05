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Андрей Мостовой: «Очень рад, что забил. И после этого игра уже была сделана»

22:18
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отметился голом в концовке матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:0).

— Тяжелая игра, были моменты у нас, но долго не могли их реализовать. Здорово, конечно, что сумели отличиться в конце первого тайма — это очень сильно помогло, иначе пришлось бы гораздо тяжелее.

Очень рад, что забил. И после этого игра уже была сделана, — приводит слова Мостового сайт «Зенита».

— С какой установкой появились на поле?

— Нужно было активно выйти, помогать в обороне и в атаке. И, понятное дело, помочь одержать победу.

— Ощущался ли нерв в концовке? Потому что на трибунах проскальзывало некое беспокойство — казалось, что будет либо второй мяч от «Зенита», либо «Химки» могут сравнять.

— Я, наоборот, испытывал спокойствие. Мне кажется, у «Химок» в конце матча не было опасных моментов. Более-менее спокойно довели дело до победы.

— Шесть туров до конца чемпионата, отрыв — четыре очка. Будет жарко?

— Расслабляться нельзя. Эти четыре очка — всего одна осечка, тогда будет очень близко. У нас должна быть полная концентрация. Осталось немножко, чтобы, так сказать, оформить все красиво.

Зенит — Химки

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-05-andrey-mostovoy-rasslablyatsya-nelzya-dolzhna-byt-polnaya-kontsentratsiya.htm

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