Семак прокомментировал отмененный гол Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 24-го тура российской премьер-лиги против «Химок» (2:0).

— Показалось, что Малком выпадал из ритма. Как оцените его игру?

— Согласен. В первом тайме ошибался чаще, чем обычно. Это связано с длительной паузой. Во втором тайме стал играть надежнее, больше остроты создавал. Естественно, чтобы выйти на новый уровень ему нужно две-три игры. Ни один игрок не покажет свой лучший футбол сразу после длительной паузы.

— После отмены года Азмуна вы с Черевченко о чем-то спорили. О чем?

— Это был методический разговор. Мы обсуждали момент с забитым мячом, фол Ловрена. В предыдущем туре был момент, когда мяч после удара одного из игроков «Ростова» попал в руку, потом отскочил к партнеру, он отдал другому. То есть было непрямое действие, приведшее к голу. Тут тоже был момент заигран, но гол был засчитан неправильно. В Казани тоже был фол в центре поля на Кузяеве, но никто не отматывал и не смотрел. Нужно понять, какое количество передач нужно между голом и фолом. Или что-то другое. Мы с Игорем развели руками, потому что ни я, ни он не понимаем.

— Вам не кажется, что Вендел дает «Зениту» больше в атаке. Может ли он при Малкоме играть «десятку»?

— Мне понравилось, как он сыграл. Успевал везде, выполнил огромный объем работы, очень хорошо перемешался, много было завязано на нем. Мне понравилась его игра на месте опорного. Понравилось, когда он смещался.

(Гоша Чернов)