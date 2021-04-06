Андрей Семенов считает, что «Ахмат» провел лучший матч в сезоне против «Краснодара»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов заявил, что матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (5:0) стал для команды лучшим в сезоне.

«2:0 — опасный счет, — сказал Семенов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Когда 2:0 было, немного сомнения были. «Краснодар» гулял около штрафной, и не очень приятно было. А когда уже 3:0 поверили в победу, довели до разгромного счета. Лучший матч в сезоне? Получается, да. И по результату, и по качеству игры. Во всех аспектах доминировали. Получается, лучшая игра сезона».

Андрей Семенов забил один из мячей своей команды в этой игре.