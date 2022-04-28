Канчельскис: «Я бы согласился стать президентом «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что согласился бы стать президентом московского «Спартака».

«Согласился бы я стать президентом «Спартака»? Конечно. Любой человек бы согласился, даже не обсуждается. «Спартак» — большая ответственность, самая большая армия болельщиков. Интересный вопрос! Мне было бы интересно поработать в таком клубе, красно-белые — команда номер один в России. Если будет предложение, будет пища для размышлений.

Подружился бы я с Заремой? Какая разница — подружились бы или нет. Надо заниматься футбольными делами, я с ней общался, но мне было бы интересно вести с ней диалог. «Спартак», конечно, не вылетит, но клуб не в самой лучшей ситуации», — сказал Канчельскис.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата России. Ближайший матч в РПЛ команда проведет с «Крыльями Советов» 1 мая.

Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев в интервью «СЭ « рассказал о перспективах выхода в РПЛ.