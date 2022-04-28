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Канчельскис: «Я бы согласился стать президентом «Спартака»

Канчельскис заявил, что согласился бы стать президентом московского «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что согласился бы стать президентом московского «Спартака».

«Согласился бы я стать президентом «Спартака»? Конечно. Любой человек бы согласился, даже не обсуждается. «Спартак» — большая ответственность, самая большая армия болельщиков. Интересный вопрос! Мне было бы интересно поработать в таком клубе, красно-белые — команда номер один в России. Если будет предложение, будет пища для размышлений.

Подружился бы я с Заремой? Какая разница — подружились бы или нет. Надо заниматься футбольными делами, я с ней общался, но мне было бы интересно вести с ней диалог. «Спартак», конечно, не вылетит, но клуб не в самой лучшей ситуации», — сказал Канчельскис.

«Спартак» занимает 10-е место в таблице чемпионата России. Ближайший матч в РПЛ команда проведет с «Крыльями Советов» 1 мая.

Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев в интервью «СЭ « рассказал о перспективах выхода в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ya-by-soglasilsya-stat-prezidentom-spartaka/
Андрей Канчельскис
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
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 - : -
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