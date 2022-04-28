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Николай Наумов: «Зенит» будет чемпионом вне зависимости от исхода матча с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» заявил, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов накануне визита железнодорожников в Санкт-Петербург поделился ожиданиями от встречи против «Зенита» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Я думаю, что с «Зенитом» уже все понятно — выиграет он у «Локомотива» или не выиграет, он все равно станет чемпионом, — сказал Наумов «РБ Спорт». — Вряд ли этот матч будет определяющим. Другой вопрос, что это противостояние между «Локо» и «Зенитом» всегда очень интересно, часто бывает много голов. С точки зрения турнирной борьбы железнодорожникам уже ничего не светит — ну станут они пятыми или четвертыми, или шестыми — роли никакой это не играет. Так что интригу накануне этого матча искать трудно. Она, скорее, заключается просто в том, что это два сильных российских клуба, один из которых суперклуб «Зенит» — и ждем интересную борьбу на поле. Она будет очень хорошая, бескомпромиссная, жесткая. И обязательно будет результативной — ждем голов.

— То есть не верите, что «Локомотив» может зацепиться за бронзовые медали?

— Да ну, это ерунда. У команды совершенно нет запаса прочности — может матч хорошо сыграть, а другой — провалить, напропускать кучу голов. Так что вряд ли «Локо» что-то светит, думаю, станет в итоге пятым. Да и команда сама это понимает. Хотя, конечно, у молодежи есть мотивация, все хотят себя показать. Тот же Изидор, которого уже заметили в Европе. Вот в этом тоже интрига.

— Кого тогда вы видите фаворитом в борьбе за бронзу? Или даже по серебру еще видите варианты?

— Ну, «Динамо» второе место вряд ли отдаст. А за третье поборются «Сочи» и ЦСКА. И мне бы лично больше хотелось, чтобы бронзовые медали завоевали сочинцы. Они этого заслуживают, стараются, создали новую команду. И все это очень интересно.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 апреля. Начало — 19.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-zenit-budet-chempionom-vne-zavisimosti-ot-ishoda-matcha-s-loko/
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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