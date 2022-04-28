Николай Наумов: «Зенит» будет чемпионом вне зависимости от исхода матча с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов накануне визита железнодорожников в Санкт-Петербург поделился ожиданиями от встречи против «Зенита» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Я думаю, что с «Зенитом» уже все понятно — выиграет он у «Локомотива» или не выиграет, он все равно станет чемпионом, — сказал Наумов «РБ Спорт». — Вряд ли этот матч будет определяющим. Другой вопрос, что это противостояние между «Локо» и «Зенитом» всегда очень интересно, часто бывает много голов. С точки зрения турнирной борьбы железнодорожникам уже ничего не светит — ну станут они пятыми или четвертыми, или шестыми — роли никакой это не играет. Так что интригу накануне этого матча искать трудно. Она, скорее, заключается просто в том, что это два сильных российских клуба, один из которых суперклуб «Зенит» — и ждем интересную борьбу на поле. Она будет очень хорошая, бескомпромиссная, жесткая. И обязательно будет результативной — ждем голов.

— То есть не верите, что «Локомотив» может зацепиться за бронзовые медали?

— Да ну, это ерунда. У команды совершенно нет запаса прочности — может матч хорошо сыграть, а другой — провалить, напропускать кучу голов. Так что вряд ли «Локо» что-то светит, думаю, станет в итоге пятым. Да и команда сама это понимает. Хотя, конечно, у молодежи есть мотивация, все хотят себя показать. Тот же Изидор, которого уже заметили в Европе. Вот в этом тоже интрига.

— Кого тогда вы видите фаворитом в борьбе за бронзу? Или даже по серебру еще видите варианты?

— Ну, «Динамо» второе место вряд ли отдаст. А за третье поборются «Сочи» и ЦСКА. И мне бы лично больше хотелось, чтобы бронзовые медали завоевали сочинцы. Они этого заслуживают, стараются, создали новую команду. И все это очень интересно.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 апреля. Начало — 19.30 (мск).