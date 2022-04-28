Газизов заявил о намерении продолжать судебные разбирательства со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе процесса с АО «Капитальные активы».

«Мою жалобу не удовлетворили. Буду ли я продолжать отстаивать свою позицию? Мне деваться некуда. Нет, еще ничего не закончено. Будем продолжать в рамках правового поля», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ», что Газизову отказали в удовлетворении кассационной жалобы.

11 июня 2021 года суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда на общую сумму почти в 400 миллионов рублей. После этого сторона Газизова также выиграла процесс в Арбитражном суде Москвы, но клуб подал апелляционные жалобы по обоим делам.

7 декабря Верховный суд Башкирии отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от «Спартака».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.