Зелимхан Бакаев: «В «Зените» время не дают, особенно россиянам. Это реалии»
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о трехлетнем периоде в «Зените». Хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом 2022 года, покинул клуб в июне 2025-го, проведя 34 матча во всех турнирах.
По словам 29-летнего воспитанника «Спартака», он перешел в «Зенит» совершенно растренированный и ему было нужно время на адаптацию.
«Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам, — приводит «Чемпионат» слова Бакаева. — Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство. Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты».
Источник: championat.com
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|14:00
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|5.09
|16:30
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|1 : 2
|5.09
|19:00
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|3 : 1
|6.09
|14:00
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|2 : 2
|6.09
|16:15
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