Зелимхан Бакаев: «В «Зените» время не дают, особенно россиянам. Это реалии»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о трехлетнем периоде в «Зените». Хавбек стал игроком сине-бело-голубых летом 2022 года, покинул клуб в июне 2025-го, проведя 34 матча во всех турнирах.

По словам 29-летнего воспитанника «Спартака», он перешел в «Зенит» совершенно растренированный и ему было нужно время на адаптацию.

«Но я понял, что в «Зените» время не дают, а особенно россиянам, — приводит «Чемпионат» слова Бакаева. — Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство. Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты».

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