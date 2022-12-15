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Сегодня, 17:40

Канчельскис рассказал, как регулировать уровень приобретаемых клубами РПЛ иностранцев

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей. Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25 процентов матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50 процентов матчей за сборную своей страны. Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками. Все зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то все изменится.

Но у нас в федерации работают не футбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне — и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Канчельскис
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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