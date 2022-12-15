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Сегодня, 17:14

Источник: «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей

Виталий Косик
Корреспондент
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Сергей Пиняев (слева).
Фото Александр Федоров/Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»

«Локомотив» прислал в «Крылья Советов» бумагу об активации опции выкупа нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова за 400 миллионов рублей, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

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По информации источника, москвичи заплатят по 200 миллионов рублей за каждого игрока. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В этом сезоне 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился шестью голами и оформил шесть голевых передач.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах. «Крылья» располагаются на 11-й строчке с 20 баллами.

Источник: https://t.me/karpinside/26972
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
43
32
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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