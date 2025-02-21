Канчельскис: «В ближайшие сезоны чемпионом будет только «Зенит». Именно сезоны, я не оговорился»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о шансах «Краснодара» на чемпионство.

«Раз в «Краснодаре» считают, что команде не нужны трансферы, значит, им виднее. Не обязательно же всегда делать какие-то громкие трансферы. Раз они считают, что не нужно, что у них все прекрасно, то хорошо. Конец сезона покажет, правильное это было решение или нет. В целом ничего страшного я не вижу в этом плане. «Краснодар» на первом месте, у них хорошая команда, поэтому посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация.

Вижу ли я, что «Краснодар» может стать чемпионом в ближайшие годы? Я вижу, что в ближайшие сезоны чемпионом будет «Зенит». Именно сезоны, я не оговорился», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 39 очками лидирует в таблице. Следом расположился «Зенит» (39), уступающий «быкам» по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37).