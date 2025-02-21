Зарема: «Кахигао всех насмешил попытками с понтами забрать Саласара у «Зенита»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о зимней трансферной кампании «Спартака» и раскритиковала работу нового спортивного директора Франсиса Кахигао.

«Стендап у Кахигао удался. Всех насмешил попытками с понтами забрать у «Зенита» Саласара, который уже побывал у них на сборах и успел сняться в ролике, а также неумением договорится с коллегами-турками из «Бешикташа» по Фернандешу. Зачем тратить 1,5 месяца на трансфер поломанного-переломанного Илича, а в итоге привезти игрока из клуба Рибалты за дорого, и аргентинца, которых пачками везли и до Кахигао во все клубы РПЛ?

«Спартак» точно не зависит от агентов? Суперкрутой скаут сам ищет игроков на усиление, которых потом продаст дороже? Кто еще может купить 27-летнего игрока из АЕКа, которого забрали за 20 млн евро? Или продавать и пристраивать игроков, видимо, ниже достоинства Кахигао. Проще распустить всех ненужных с выплатами. И сколько таких было и будет: Мевля, Бальде, Тавареш, Жозе, Шамар, Селихов. Кто следующий уйдет с полными карманами? Абена или Медина? Если только агенты последнего сами не пристроят его.

Зачем молодежь возить на сборы с основой, если никого не оставляют на сезон? Чтобы те своими глазами увидели, что шансов у них нет? Идите все сразу по пути Мелешина в «Сочи» или куда-нибудь еще! При хорошем стечении обстоятельств будет шанс года через три оказаться на лавке «Зенита», чтобы заполнить российский слот. Но шанса заиграть молодым русским за «Спартак» при таком спортивном директоре и подходе руководства — 0,3 процента», — заявила Зарема Metaratings.ru.

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили нападающий Ливай Гарсия, перешедший из АЕКа, экс-хавбек «Ривер Плейт» Пабло Солари и бывший вратарь ЦСКА Илья Помазун. Покинули московский клуб форвард Шамар Николсон, перешедший в «Тихуану», Антон Зиньковский и Павел Мелешин, которые отправились в аренду в «Крылья Советов» и «Сочи» соответственно, а также голкипер Александр Селихов и защитник Томаш Тавареш, ушедшие из клуба на правах свободных агентов.