Канчельскис отреагировал на слова Литвинова: «Прервать гегемонию «Зенита»? Пусть это случится»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова полузащитника красно-белых Руслана Литвинова о том, что команда в следующем сезоне может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

«Я думаю, что тяжело будет. Поживем — увидим, что получится. Дай бог, чтобы это произошло. Потому что все прекрасно понимают, что «Спартак» — это «Спартак», а «Зенит» — это «Зенит». Каждый сезон и каждый год красно-белые и все говорят, что нужно выиграть чемпионат. «Спартак» — это всегда хорошие амбиции, поэтому посмотрим. Пусть это случится. Будем смотреть, очень переживать», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

2 мая Литвинов в интервью «СЭ» сказал, что «Спартак» может прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» занимает десятое место после 27 туров.