Алексей Сутормин поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством России

Полузащитник сборной России и «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал досрочное чемпионство петербургского клуба по итогам Тинькофф РПЛ сезона-2021/22.

«Питер, с очередным чемпионством нас! Это были замечательные эмоции, которые наполняют нас до сих пор», — написал в соцсетях Сутормин.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 30 матчей за «Зенит», забив 5 голов и сделав 1 ассист. Петербургский клуб оформил чемпионство за три тура до конца Тинькофф РПЛ.