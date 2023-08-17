Канчельскис — о решении КДК: «К Дзюбе отнеслись лояльно, другой футболист получил бы иное наказание»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на решение КДК о условной дисквалификации нападающего «Локомотива» Артема Дзюба на два матча за угрозу в адрес журналиста.

«Нельзя так разговаривать и общаться. Иногда СМИ тоже ведут себя неправильно. Иногда. Надо тоже знать, когда, о чем спрашивать и подходить, в какой ситуации и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что нужно держать себя в руках и оставаться в нормальной форме. К Дзюбе, конечно, отнеслись лояльно. Другой футболист получил бы другое наказание. Но это не говорит о том, что надо делать так, как Дзюба сделал», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.