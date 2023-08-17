Кечинов назвал отличной идеей появление третьего комплекта формы «Спартака»: «Приятно, что клуб помнит об исторических победах»

Бывший футболист «Спартака» и участник матча четвертьфинала Кубка УЕФА в 1998 году против «Аякса» (1:0) Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» высказался о третьем комплекте формы красно-белых на сезон-2023/24.

«Отличная идея. В такой форме была добыта историческая победа над «Аяксом». Мне приятно, что «Спартак» помнит о таких исторических победах, как над голландским клубом, и отдает дань уважения тому времени, той плеяде игроков, которые принимали участие в том матче. Отлично, что клуб выпустил такой комплект формы», — сказал Кечинов «СЭ».

Третий комплект формы «Спартака» представляет собой футболку в вертикальную красно-черную полоску и черные шорты с красной окантовкой по кругу внизу. Ранее в комплекте подобной расцветки команда выступала весной 1998 года в четвертьфинале Кубка УЕФА против «Аякса» (1:0).

В этом сезоне «Спартак» после четырех туров занимает 4-е место в чемпионате России, набрав 9 очков.