Агент Тормены: «Витор пока не подписал контракт с «Краснодаром»
Футбольный агент Рафаэль Норманд, представитель защитника «Браги» Витора Тормены, прокомментировал ход переговоров по трансферу его клиента в «Краснодар».
«Переговоры с «Краснодаром» еще продолжаются, контракт не подписан», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Спартак» тоже проявляет интерес к 27-летнему игроку.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт бразильца с «Брагой» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|12
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|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
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|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
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|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
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|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
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|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
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|1
|1
|2
|2-3
|4
|
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|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
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|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
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|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
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|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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