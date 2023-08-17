Агент Тормены: «Витор пока не подписал контракт с «Краснодаром»

Футбольный агент Рафаэль Норманд, представитель защитника «Браги» Витора Тормены, прокомментировал ход переговоров по трансферу его клиента в «Краснодар».

«Переговоры с «Краснодаром» еще продолжаются, контракт не подписан», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» тоже проявляет интерес к 27-летнему игроку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт бразильца с «Брагой» рассчитан до 30 июня 2024 года.