Канчельскис — о причинах малого количества россиян в топ-лигах Европы: «Молодежь сейчас хилая и ранимая»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис объяснил причину небольшого количества российских игроков в топ-лигах Европы.

«Много причин. Главная — ситуация, которая сейчас происходит в мире. Но если не брать ее в расчет и говорить о положении дел до всех событий, то прежние поколения были другими. У нас было другое отношение к делу. Все были здоровее. А сейчас молодежь хилая и ранимая. Сейчас нездоровое поколение во всех отношениях. Поэтому и нет таких футболистов, как раньше», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

В нынешнем сезоне в топ-5 лигах Европы выступают четыре российских футболиста: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).