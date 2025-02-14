Абаев уверен, что «Локомотив» до последнего будет претендовать на золото в этом сезоне РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о шансах железнодорожников в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«В «Локомотиве» есть молодые футболисты, которые здорово себя проявили. Если они будут прибавлять, то игра команды станет еще лучше. «Локомотив» не сдастся без борьбы и до последнего будет претендовать на «золото». Любая команда перед началом сезона ставит перед собой самые высокие цели. Перед началом прошлого сезона мало кто мог поставить «Локомотив» на такое высокое место. Но сейчас понятно, что железнодорожники способны на многое», — цитирует Абаева Metaratings.ru.

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками.