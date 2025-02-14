Орещук: «Борман орал Карасеву: «Да я тебя медведям скормлю!»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2003 году после матча «Энергетик» — «Содовик» (0:0) главный тренер гостей Валерий Овчинников гонялся за судьей Сергеем Карасевым.

— Отправились вы в Стерлитамак. К Валерию Овчинникову по прозвищу Борман. Это же из-за вас он за арбитром Карасевым гонялся?

— Да, в Урене судья над нами поиздевался. Апофеоз — 90-я минута. Жуткий ливень, 0:0. После моего удара вратарь «Энергетика» отбивает мяч так, что тот застревает в луже почти на ленточке. Ускоряюсь, оббегаю вратаря, он хватает за ноги, и я падаю лицом в грязь.

— А Карасев?

— Не реагирует. Пытаюсь подняться, но вратарь крепко держит за ноги, не отпускает. Через пару секунд защитник выносит мяч — и арбитр дает финальный свисток.

Бормана в тот момент мучили боли в спине, несколько недель передвигался на костылях. А в Урене на стадионе два медведя жили. В клетке, недалеко от раздевалок.

— Талисманы клуба.

— Да. И вот картина: Карасев, свистнув, бежит в сторону судейской. Борман на костылях — за ним. Орет: «Ах ты *******! Да я тебя закопаю! Да я тебя медведям скормлю!»

— Неужели нищий «Энергетик» зарядил московского арбитра?

— Вряд ли. Под нас тогда возили деньги люди Первака из челябинского «Лукойла», с которым мы конкурировали за выход в первую лигу. Могли они не только соперника простимулировать, но и с судьей поработать? Да легко. В любом случае Карасева после той игры дисквалифицировали.