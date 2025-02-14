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Орещук: «Борман орал Карасеву: «Да я тебя медведям скормлю!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2003 году после матча «Энергетик» — «Содовик» (0:0) главный тренер гостей Валерий Овчинников гонялся за судьей Сергеем Карасевым.

— Отправились вы в Стерлитамак. К Валерию Овчинникову по прозвищу Борман. Это же из-за вас он за арбитром Карасевым гонялся?

— Да, в Урене судья над нами поиздевался. Апофеоз — 90-я минута. Жуткий ливень, 0:0. После моего удара вратарь «Энергетика» отбивает мяч так, что тот застревает в луже почти на ленточке. Ускоряюсь, оббегаю вратаря, он хватает за ноги, и я падаю лицом в грязь.

— А Карасев?

— Не реагирует. Пытаюсь подняться, но вратарь крепко держит за ноги, не отпускает. Через пару секунд защитник выносит мяч — и арбитр дает финальный свисток.

Бормана в тот момент мучили боли в спине, несколько недель передвигался на костылях. А в Урене на стадионе два медведя жили. В клетке, недалеко от раздевалок.

— Талисманы клуба.

— Да. И вот картина: Карасев, свистнув, бежит в сторону судейской. Борман на костылях — за ним. Орет: «Ах ты *******! Да я тебя закопаю! Да я тебя медведям скормлю!»

— Неужели нищий «Энергетик» зарядил московского арбитра?

— Вряд ли. Под нас тогда возили деньги люди Первака из челябинского «Лукойла», с которым мы конкурировали за выход в первую лигу. Могли они не только соперника простимулировать, но и с судьей поработать? Да легко. В любом случае Карасева после той игры дисквалифицировали.

Роман Орещук.Роман Орещук: «Лера Кудрявцева сделала грудь на мои деньги»

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Роман Орещук
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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