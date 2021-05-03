Андрей Ещенко: «Лига чемпионов? «Спартаку» нужно еще выиграть два матча»
19:03
Защитник «Спартака» Андрей Ещеннко после завершения матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1) оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов. За два тура до конца красно-белые идут на втором месте.
— Какая Лига чемпионов? Нужно еще выиграть два последних матча. Потом уже будем думать. Помощь «Зенита» в борьбе с «Локомотивом»? Ну они тоже хотели чемпионами стать досрочно на своем стадионе, — сказал Ещенко «СЭ».
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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