Андрей Червиченко: «Спартак» умеет набирать очки за счет неадекватных судей»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ничью в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:1).

«Меня разочаровывает не сама игра, а то, какими методами «Спартак» пытается выиграть, — сказал Червиченко «СЭ». — «Спартак» умеет набирать очки не только за счет скорости и хороших игроков, но и за счет неадекватных судей. Их это точно не украшает. Сегодняшнее судейство — точно не домашнее для «Арсенала». И все равно «Спартак» не может выиграть, что очень печально. Они ментально взбудоражены от всех этих подписаний контрактов, денег и недовольств по этому поводу. Надо сейчас просто успокоится».

Экс-руководитель клуба назвал Руя Виторию нормальным тренером.

«Просто в такой обстановке нельзя нормально тренировать. Сегодня было лучше, чем в прошлый раз», — заявил Червиченко.

После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков.