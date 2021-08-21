Андрей Червиченко: «Спартак» умеет набирать очки за счет неадекватных судей»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ничью в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:1).
«Меня разочаровывает не сама игра, а то, какими методами «Спартак» пытается выиграть, — сказал Червиченко «СЭ». — «Спартак» умеет набирать очки не только за счет скорости и хороших игроков, но и за счет неадекватных судей. Их это точно не украшает. Сегодняшнее судейство — точно не домашнее для «Арсенала». И все равно «Спартак» не может выиграть, что очень печально. Они ментально взбудоражены от всех этих подписаний контрактов, денег и недовольств по этому поводу. Надо сейчас просто успокоится».
Экс-руководитель клуба назвал Руя Виторию нормальным тренером.
«Просто в такой обстановке нельзя нормально тренировать. Сегодня было лучше, чем в прошлый раз», — заявил Червиченко.
После 5 туров «Спартак» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю