Жиго прокомментировал свое будущее в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго после матча 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (1:1) высказался о своем будущем в московском клубе.
Ранее, 19 августа, итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари сообщил об интересе «Торино» к 27-летнему французскому футболисту.
«На данный момент я игрок «Спартака». Что будет в конце лета? Посмотрим», — сказал Жиго.
Жиго выступает за красно-белых с июля 2018 года. На его счету 7 матчей в составе «Спартака» в текущем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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