Андрей Бутенко: "Федотов спровоцировал Уциева на получение желтой карточки"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире передачи "Свисток" выразил мнение, что главный арбитр матча 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ахматом" (4:0) Игорь Федотов спровоцировал защитника Ризвана Уциева на получение желтой карточки.

По его словам, рефери сделал это, не дав свисток, когда на футболисте нарушил правила Доменико Кришито в предыдущем эпизоде. Напомним, что капитан грозненцев заработал второе предупреждение и был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.

– Не считаете ли вы, что судья спровоцировал Уциева, не дав свисток в предыдущем эпизоде? – вопрос Бутенко.

Вы сами ответили на свой вопрос. Арбитр спровоцировал Уциева на получение абсолютно заслуженной желтой карточки.

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