Андрей Бутенко: "Федотов спровоцировал Уциева на получение желтой карточки"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире передачи "Свисток" выразил мнение, что главный арбитр матча 6-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ахматом" (4:0) Игорь Федотов спровоцировал защитника Ризвана Уциева на получение желтой карточки.
По его словам, рефери сделал это, не дав свисток, когда на футболисте нарушил правила Доменико Кришито в предыдущем эпизоде. Напомним, что капитан грозненцев заработал второе предупреждение и был удален с поля, оставив свою команду в меньшинстве.
– Не считаете ли вы, что судья спровоцировал Уциева, не дав свисток в предыдущем эпизоде? – вопрос Бутенко.
Вы сами ответили на свой вопрос. Арбитр спровоцировал Уциева на получение абсолютно заслуженной желтой карточки.
Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион //
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять" //
Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен" //
Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги//
Рамзан Кадыров: "Федотов с самого начала "посадил" "Ахмат" на "свисток"
shpasic
судья спровоцировал футболистов, дав свисток к началу матча.
21:13
marksan
Slim Taller_____ Так сказал "мэтр" судейского корпуса!
21:07
marksan
Кому нужны эти идиотские передачи? Судьи должны заниматься тем делом, за которое они получают очень неплохие деньги. а не размазывать кашу по тарелке в передаче для себя любимых!
21:06
баламошка
Что только не делают судьи ради газовых денег и благосклонного взгляда админресурсных деятелей))
20:58
SS-1525-Sergey
На то и есть профессионализм у спортсмена, чтобы, как девочки, не вестись на провокации. Или нужно переходить в другой вид спорта, бокс к примеру, там приветствуется, если после удара соперника отвечать ударом!
20:57
Муталискус
бред у бутенко не все дома
20:53
Slim Taller
Теперь каждое не зафиксированное нарушение правил будет считаться провокацией со стороны арбитра.
20:36