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Сегодня, 13:35

Пономарев считает, что ЦСКА не сможет обыграл «Оренбург»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о предстоящем матче армейцев против «Оренбурга» в 14-м туре РПЛ.

«Выезд будет сложный, потому что недавно безобразно сыграли с «Торпедо». Я давно таких встреч не видел, обе команды показали такую «пошлятину», что просто было противно смотреть, это было похоже на регби, а не на футбол. Ударили вперед — все побежали. Ударили назад — побежали обратно, не было никаких комбинаций, оборона ЦСКА была в разложенном виде. Оборона — это очень важно, если она поставлена, то и впереди будет получаться.

«Оренбург» старается играть непредсказуемо, у них хорошая физическая форма, видно, что команда старается. Технически и тактически тоже подготовлены, мне они нравятся. ЦСКА будет очень тяжело, будет хорошо, если сыграют хотя бы вничью. Игра будет тяжелой, считаю, что ЦСКА победить завтра не сможет», — цитирует Пономарева «РБ Спорт».

Из-за дисквалификации на тренерской скамейке не будет присутствовать главный тренер армейцев Владимир Федотов. Его заменит помощник Олег Фоменко.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 23 октября. Начало в 14.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-ne-smozhet-pobedit-orenburg/

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Владимир Пономарев
РПЛ
ФК Оренбург
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2
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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