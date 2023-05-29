Андреев заявил, что «Оренбург» не ведет переговоры с другими клубами по поводу Флорентина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о ситуации с полузащитником клуба Габриэлем Флорентином.

«У Флорентина контракт будет действовать еще два года. Мы не ведем никаких переговоров с другими клубами по поводу Флорентина и остальных игроков клуба. Про «Локомотив» и «Зенит» — это не более чем разговоры», — приводит слова Андреева Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Габриэль Флорентин провел за «Оренбург» 23 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.