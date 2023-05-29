Жигулев о мотивации в матче со «Спартаком»: «Было желание выбраться из зоны стыков»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев в разговоре с «СЭ» подвел итоги ничьей со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ (0:0).

«Сергей Николаевич как обычно нас настраивал, мы просто все выкладывались, а где-то нам везло. Только, когда вся команда выкладывается, везение и приходит, потому что так просто его не бывает», — сказал Жигулев «СЭ».

Илья Жигулев также высказался о нахождении команды в зоне стыковых матчей.

«За следующий тур может все измениться, поэтому пока делать выводы по сезону не могу. В том числе мотивацией в матче со «Спартаком» было желание выбраться из зоны стыков. За следующий тур все может измениться. Надо выигрывать», — добавил Жигулев.