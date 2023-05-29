Червиченко: «Абаскаль не панацея. Но лучше я пока не вижу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о том, что он останется в команде в следующем сезоне.

«Альтернативы я не вижу. На мой взгляд, тренер неплохой. Европейские тренеры, которые никогда не работали в России, вначале сталкиваются с непонятными для них курьезными моментами, которые не сразу способны уловить. Это касается профессионального подхода наших игроков в межсезонье. Когда игрок приезжают с отдыха, набрав 4-5 килограмма. Никогда Абаскаль не готовил команду в таком режиме. Мне кажется, он неплохо управляет командой. Лучше, чем было последние три-четыре года. Абаскаль не панацея. Но лучше я пока не вижу», — сказал Червиченко «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

Абаскаль возглавил красно-булых в июне 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го.