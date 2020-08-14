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Андреас Хинкель: «Спартак» действовал со страстью и заслужил эту победу»

22:54
Андреас Хинкель. Фото ФК «Спартак»
Андреас Хинкель. Фото ФК «Спартак»
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Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель, который замещал Доменико Тедеско в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0), поделился своими впечатлениями о прошедшей игре.

34-летний Тедеско пропускал встречу из-за недомогания.

— Ребятам говорил, что нужно принимать это (незасчитанные голы) и двигаться дальше. Мы действовали со страстью и заслужили эту победу, — сказал Хинкель в эфире телеканала «Матч Премьер».

Спартак — Ахмат

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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