Андреас Хинкель: «Спартак» действовал со страстью и заслужил эту победу»
22:54
Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель, который замещал Доменико Тедеско в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0), поделился своими впечатлениями о прошедшей игре.
34-летний Тедеско пропускал встречу из-за недомогания.
— Ребятам говорил, что нужно принимать это (незасчитанные голы) и двигаться дальше. Мы действовали со страстью и заслужили эту победу, — сказал Хинкель в эфире телеканала «Матч Премьер».
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