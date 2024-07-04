Мещеряков: «После ухода из «Локомотива» Антон Миранчук точно не потеряется»
Бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем полузащитника Антона Мирачнука.
«С моей точки зрения, после ухода из «Локомотива» Антон Миранчук точно не потеряется, скорее всего, ему надо делать шаг вперед, получать другие вызовы. Ему только здоровья и удачи. Сможет ли Антон заиграть в Европе? Я не поддерживаю такие рассуждения, потому что знаю очень много игроков, которые в одной команде играли, а в следующей — нет, потом снова играли. Так что все зависит от обстоятельств, клуба, главного тренера и так далее. Нюансов очень много», — цитирует «РБ Спорт» Мещерякова.
В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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