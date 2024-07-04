Агент Чистякова: «Дмитрий хочет остаться в «Зените»

Агент Андрей Талаев, представляющий защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, что футболист не хочет уходить из петербургской команды.

«Чистяков сыграл в первом матче после возвращения в «Зенит». Дмитрий очень счастлив снова надеть майку петербургского клуба. У него большое воодушевление, поэтому он хочет остаться в «Зените», — цитирует Metaratings.ru Талаева.

Во второй части сезона-2023/24 Чистяков на правах аренды выступал за «Сочи»: 7 матчей и 2 желтые карточки.