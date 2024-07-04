«Ризеспор» подпишет Соу из «Ростова»

Форвард «Ростова» Али Соу продолжит карьеру в турецком «Ризеспоре».

«Али действительно переходит в «Ризеспор». Условия? Аренда», — приводит Sport24 слова агента Луиджи Соррентино.

В минувшем сезоне 30-летний гамбиец провел за «Анкарагюджю» 30 матчей и забил 6 голов. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2025 года.