Ананко высказался об игре «Спартака» в матче с «Уралом»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Ананко высказался о победе команды над «Уралом» в четвертом туре РПЛ (2:0).

«Матч понравился. Чем-то напоминало игру Медиалиги. Обе команды бежали в атаку. «Спартак» забил два, но мог и больше. Первое на ум приходило, когда не забивали, что сейчас получат, потому что футбольное правило «не забиваешь ты — забивают тебе» всегда действует. Потом у «Урала» появились моменты. Главное, чтобы «Спартак» не переоценивал свои возможности.

«Спартак» сейчас играет в футбол Романцева? Игра при Олеге Ивановиче была на протяжении многих лет. Ни в коем случае не хочу говорить о том, что футболистов красно-белых рано хвалить. Наоборот, надо это делать, но переоценивать тоже нельзя», — приводит слова Ананко «РБ Спорт».

«Спартак» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 10 очков и пока вышла на первое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи».