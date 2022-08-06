Виктор Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).

В первом тайме он рухнул на газон и не смог сам подняться. Как показал повтор, это произошло в моменте, когда Мозес не вел борьбу с соперниками.

Футболист не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках.

После окончания матча Виктор Мозес покинул стадион в Екатеринбурге на костылях. Его правая нога находилась в жестком фиксаторе.

В следующем туре «Спартак» примет «Сочи» 14 августа.