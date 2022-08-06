Экс-игрок «Спартака» Рамиз Мамедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0).

«Игра получилось хорошей. Виден стиль, который ставит тренер. Пока все хорошо. Промес выглядит хорошо, но впереди будут соперники посерьезнее. Мозес — серьезная потеря. Он с Промесом и с Соболевым сформировали отличную тройку в нападении. Кто может заменить Виктора, пока не понятно. Соболев сегодня отлично сыграл. Посмотрим, что Александр продемонстрирует в топ-матчах», — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В следующем туре «Спартак» 14 августа на своем поле примет «Сочи». «Урал» 12 августа сыграет в гостях против «Факела».