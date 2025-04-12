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12 апреля, 20:34

Удаление Осипенко правильно отменено. Но почему он не наказан за оскорбление судьи?

Судья ошибочно удалил защитника «Ростова» Осипенко в матче с «Ахматом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Ян Бобровский показывает красную карточку защитнику «Ростова» Максиму Осипенко.

На 27-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» судья Ян Бобровский после подсказки ассистента ошибочно решил, что Максим Осипенко сыграл в мяч рукой, показал ему красную карточку и удалил его с поля. По всей видимости, за лишение соперника явной возможности забить гол.

На самом деле контакта мяча с рукой вообще не произошло — защитник гостей сыграл грудью. В этом Бобровский убедился после вмешательства видеоарбитра Алексея Амелина и просмотра видеоповторов на мониторе у поля. В результате рефери объявил об отмене удаления.

Но почему Осипенко не понес никакого наказания за то, что, оспаривая первый вердикт Бобровского, стучал пальцем по виску?

Защитник «Ростова» Максим Осипенко крутит пальцем у виска, оспаривая решение судьи Яна Бобровского удалить его с поля.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко крутит пальцем у виска, оспаривая решение судьи Яна Бобровского удалить его с поля.

Такое действие теперь не считается оскорбительным или обидным и не влечет за собой удаления? Или кто-то скажет, что ростовчанин просто почесал голову?

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Ростов

Максим Осипенко
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
Ян Бобровский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
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Рубин

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
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Муталип Алибеков

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