Аленичев считает, что крупная победа "Краснодара" вполне закономерна

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения в матче 28-го тура чемпионата России от "Краснодара" (0:4) отметил, что его футболисты в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали. Красноярский клуб лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге и следующий сезон проведет в ФНЛ.

– Огромное преимущество “Краснодара”. Вполне закономерный крупный счет.

– Если сравнивать матч в Краснодаре и сегодняшнюю игру. Какая – понравилась больше?

– Если говорить про первый матч, то в первые шестьдесят минут, выставив автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков “Краснодара”. Если говорить про сегодняшний матч, то практически ничего не создали в атаке за исключением момента, который был у Паши Комолова, удовлетворения никакого нет, поскольку “Краснодар”, откровенно говоря, нас простил еще в трех-четырех моментах.

Поэтому в плане дисциплины шестьдесят минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. Сегодня и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

– Можно ли сказать, что травма Зотова стала ключевым моментом в матче?

– Учитывая огромнейшую разницу между командами в исполнительном мастерстве, думаю, что, останься Саша Зотов на поле, особой разницы бы не было. Всё-таки “Краснодар” сегодня выглядит мощно, набрал ход к концу чемпионата, высочайшая мотивация, чтобы попасть в тройку и Лигу чемпионов.

– При счете 0-2 Кутьин вышел на поле, как мне показалось, довольно поздно. Неужели смирились с поражением?

– У нас был один эпизод, если вы помните в матче со "Спартаком" за тридцать минут до конца матча вышел Саркисов и получил травму. Я исходил из этого негативного опыта, поэтому решили подождать с заменой и выпустить на пятнадцать минут. Если бы это была вторая замена, я думаю, то выпустили минут на тридцать, чтобы создать остроту в атаке, играя в два нападающих.

– Сегодня "Енисей" официально вылетел в ФНЛ. В процентном соотношении сколько вины лежит на вас, а сколько на игроках?

– Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос.

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