Алексей Сутормин: "Школу прогуливал, но была уважительная причина – тренировки"

Новичок "Зенита", полузащитник Алексей Сутормин в интервью "СЭ" рассказал о детстве и влиянии футбола на школу. 25-летний хавбек до 16 лет жил в подмосковном Одинцово.

– Вас легко отпустили одного в Петербург в 16 лет?

– Выбора отпускать или нет, конечно, не стояло. Да, было непросто – первое расставание с семьей, с домом. Но это тоже мне помогло. Я уже потом, приезжая к родителям, спрашивал: "А если бы Костю пришлось отпустить?". Мне говорят: "А его не отпустили бы!". Думаю, мама и папа понимали, что со мной все будет в порядке. С Костей тоже, но за ним нужен был бы дополнительный присмотр.

– Какие-то особенные воспоминания об Одинцово 90-х? Кажется, не самое спокойное место.

– Да нет, там, где я жил, вообще все было тихо. Единственное воспоминание – то, что мы постоянно в футбол играли, с мячом возились. Имелась одна площадка: там и настольный теннис, и турники, и шесть команд ходили по кругу – кто проиграл, тот идет в теннис рубиться, пока ждет своей очереди.

– Школу прогуливали из-за этого?

– Мы по вечерам там чаще всего собирались, поэтому нет. Прогуливал из-за другого! (смеется). Была уважительная причина – нужно было ездить на тренировки, много времени на дорогу уходило. Но иногда я, конечно, пользовался тем, что могу спокойно взять и уйти, – сказал Сутормин. (Гоша Чернов, Егор Бычков)

Полное интервью с Суторминым читайте – здесь