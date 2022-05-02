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Тарханов о спаде ЦСКА: «Иностранцы, у которых был всплеск вначале сейчас потухли, нет той яркой игры»

Александр Тарханов высказался о спаде ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2).

«У ЦСКА сейчас явный спад, даже сам Березуцкий вчера это признал, а также сказал, что «Ахмат» был намного сильнее. Честно, сложно сказать, почему команда так просела. Нужно быть внутри клуба, чтобы детально ответить на этот вопрос. Иностранцы, у которых был всплеск вначале сейчас потухли, нет той легкой и яркой игры. Рисунок и игра команды исчезла. Даже Языджи уже вторую игру подряд меняют по ходу второго тайма. В обороне команда также допускает ошибки, вопросов много», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Также специалист поделился мнением о том, может ли ЦСКА упустить бронзу в чемпионате России.

«Почему нет? В следующем туре им как раз играть против друг друга, посмотрим, как сложится этот матч. В этом матче будет решаться, кто займет третье место», — отметил Тарханов.

ЦСКА в 27 матчах набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 7 мая против «Сочи», который занимает третью строчку (49 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-o-spade-tsska-k-komande-est-mnogo-voprosov-potuhli-inostrantsy-i-ushla-vsya-igra/
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 19:00
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