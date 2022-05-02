Тарханов о спаде ЦСКА: «Иностранцы, у которых был всплеск вначале сейчас потухли, нет той яркой игры»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:2).

«У ЦСКА сейчас явный спад, даже сам Березуцкий вчера это признал, а также сказал, что «Ахмат» был намного сильнее. Честно, сложно сказать, почему команда так просела. Нужно быть внутри клуба, чтобы детально ответить на этот вопрос. Иностранцы, у которых был всплеск вначале сейчас потухли, нет той легкой и яркой игры. Рисунок и игра команды исчезла. Даже Языджи уже вторую игру подряд меняют по ходу второго тайма. В обороне команда также допускает ошибки, вопросов много», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Также специалист поделился мнением о том, может ли ЦСКА упустить бронзу в чемпионате России.

«Почему нет? В следующем туре им как раз играть против друг друга, посмотрим, как сложится этот матч. В этом матче будет решаться, кто займет третье место», — отметил Тарханов.

ЦСКА в 27 матчах набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 7 мая против «Сочи», который занимает третью строчку (49 очков).