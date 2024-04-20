Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:53

Стрепетов: «Сергей Семак все правильно, деликатно тему судей объяснил»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о том, что российские судьи по-разному трактуют одинаковые моменты.

«Об этом не только Сергей Семак говорит, но и руководители клубов, главные тренеры команд, их помощники. Нет единого стандарта при трактовке моментов, при назначении 11-метровых, при определении игры рукой. Вошла в моду фраза про то, что судья «поднял планку единоборств». Так вот Семак ее расшифровал. Планка не должна позволять нарушать правила. Мы видим, что у каждого арбитра — своя планка, нет единства. Один судья не видит нарушения при контакте, другой дает в аналогичной ситуации желтую. Это порождает проблемы.

Вспомните эпизод из матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России, когда Джикия задел в штрафной Караваева. Судьи решили, что там нет пенальти. Случись такое единоборство в центре поля, это был бы штрафной и наверняка карточка. Никаких разночтений быть не должно. Мы, зрители, тоже хотим знать, по каким правилам судят. Нельзя, чтобы один арбитр раздавал карточки всю игру, пытаясь ими «погасить» борьбу, а другой не видел в таких же моментах нарушений. Сергей Семак все правильно, деликатно на эту тему объяснил», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-semak-vse-pravil-no-skazal-pro-sudej/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
Минимум пять команд серии А сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковалев — о крупной победе над «Ахматом»: «Просто мы выходили на эту игру, как на последний бой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости