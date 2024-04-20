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Ковалев — о крупной победе над «Ахматом»: «Просто мы выходили на эту игру, как на последний бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Юрий Ковалев рассказал, как калининградской команде удалось разгромить «Ахмат» (7:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Просто мы выходили на эту игру, как на последний бой. Потому что нам по-любому нужна была победа. Можно сказать, что отступать было некуда. Все ведь видели наше турнирное положение в тот момент — шли на предпоследнем месте, в зоне прямого вылета. Надо было выбираться оттуда. Поэтому мы все хорошо настроились на эту игру. Каждый футболист отдавал все свои силы. И за счет этого получился такой результат», — цитируют «Известия» Ковалева.

«Балтика» в чемпионате России команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://iz.ru/1685047/aleksei-fomin/u-nas-est-20-futbolistov-odinakovogo-urovnia
Юрий Ковалев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
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20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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21.04 16:15
Зенит – Оренбург
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21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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