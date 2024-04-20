Гаджиев — о будущем Антона Миранчука: «Могут быть вещи, о которых мы не знаем»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный уход полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».

«Расставание игрока с командой, или приглашение в команду, или сохранение в ней места зависят не только от спортивных составляющих. Могут быть вещи, о которых мы не знаем. Например, игрок заявляет, что его не устраивает текущий контракт, и просит новый. Мол, почему вы можете платить больше другим игрокам, а почему я не получаю больше? То есть, возможны финансовые разногласия между игроком и клубом.

Или, что часто бывает скрыто, идут переговоры с другим клубом. Тогда укрепляется уверенность футболиста в том, что даже если он и уйдет, то в другом клубе он ничего не потеряет. Не говоря уже о разных бытовых вещах, вроде разногласий между игроками, не только внутри команды, но и внутри клуба. Жизнь настолько многообразна, что загнать ее в какие-то рамки, которые я сейчас пытаюсь обозначать, сложно. Может быть тысяча причин», – цитирует «Газета.Ru» Гаджиева.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников 28-летний хавбек провел 210 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 33 результативные передачи.