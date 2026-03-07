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Шпилевский — о победе над «Сочи»: «Жаль, что довели концовку до нервоза. Были потрясающие моменты»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча против «Сочи» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

«Рад, что команда действовала неплохо. Жаль, что довели концовку до нервоза. Могли решить исход матча раньше, у нас были потрясающие моменты, но реализация была не на высоте. Это расстроило, но все равно — заслуженная победа, взяли реванш за поражение в Сочи», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

«Пари НН» (17 очков) поднялся из зоны вылета на 13-е место в РПЛ. «Сочи» (9) потерпел третье поражение подряд и остается последним в турнирной таблице.

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Источник: ФК «Пари НН»
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Алексей Шпилевский
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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Г
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П
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Зенит

 4
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