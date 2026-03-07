Шпилевский — о победе над «Сочи»: «Жаль, что довели концовку до нервоза. Были потрясающие моменты»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги матча против «Сочи» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

«Рад, что команда действовала неплохо. Жаль, что довели концовку до нервоза. Могли решить исход матча раньше, у нас были потрясающие моменты, но реализация была не на высоте. Это расстроило, но все равно — заслуженная победа, взяли реванш за поражение в Сочи», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

«Пари НН» (17 очков) поднялся из зоны вылета на 13-е место в РПЛ. «Сочи» (9) потерпел третье поражение подряд и остается последним в турнирной таблице.

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